Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Michelin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Trends auf dem weltweiten Reifenmärkten seien im vierten Quartal solide gewesen mit Blick auf Preisgestaltung und Produktmix, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Reifenherstellern. Er zieht weiterhin Aktien aus der defensiveren Reifenindustrie den restlichen Aktien aus der Autobranche vor und bekräftigte sein Anlageurteil für den französischen Reifenhersteller Michelin./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-03-04/12:03

ISIN: FR0000121261