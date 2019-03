Nach seinem freundlichen Start hat der Dax am Montag im Handelsverlauf an Fahrt verloren. Bis zum Mittag konnte der deutsche Leitindex nur noch ein kleineren Kursaufschlag verteidigen, zuletzt stand er mit plus 0,06 Prozent bei 11 608,75 Punkten. Hatte die Freude über eine weitere Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit noch die asiatischen Börsen beflügelt, konnte sie die hiesigen Märkte bislang nicht weiter kräftig antreiben.

Der Dax bleibt damit vorerst unter seinem vor dem Wochenende erreichten Jahreshoch. Im Zuge der Erholungsrally war das Börsenbarometer am vergangenen Freitag auch dank positiver Signale im Handelsstreit auf den höchsten Kurs seit Anfang November gestiegen.

So haben sich China und die USA im seit Monaten andauernden Handelsstreit weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Medienberichten zur Folge könnten die Handelsgespräche schon in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen. US-Vertreter bereiten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten beider Staaten besiegelt werden könnte.

Auch charttechnisch sehen Beobachter den Dax derzeit in einer entscheidenden Phase, der über die weitere Richtung bestimmen könnte. Die Experten der UBS sehen nach der jüngsten Erholungsrally eine Hürde in greifbarer Nähe, an der eine starke Korrektur starten könnte.

Der MDax hielt sich dagegen zum Wochenstart deutlicher in positivem Terrain. Er notierte zuletzt 0,43 Prozent höher auf 24 763,08 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte noch 0,21 Prozent im Plus.

Ganz oben auf der Einkaufsliste der Anleger standen am Montag Bayer -Papiere mit einem Aufschlag von gut 1,3 Prozent. Die US-Medikamentenaufsicht FDA hatte dem Konzern den "Orphan Drug"-Status für das Mittel Sorafenib als Medikamentenkandidat gegen Desmoid-Tumore und aggressive Fibromatose - eine Bindegewebswucherung - gewährt. Der Status wird Mitteln gegen seltene Leiden vergeben.

Linde -Papiere schlossen mit einem Minus von fast 2,2 Prozent an ihre Verluste vor dem Wochenende an. Der Konzern hatte in seiner Neuaufstellung nach der Fusion mit Praxair mit seinem Ausblick für das Jahr enttäuscht.

Am unteren Ende der Dax-Riege landeten die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC ) mit einem Kursverlust von rund 2,3 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Medienbericht, demzufolge die Trump-Administration an einem neuen Vergütungsansatz für Dialysepatienten arbeite, mit der eine kostengünstigere Behandlung zu Hause und Transplantationen bevorzugt würden. Dies wäre vor allem für die Fresenius-Tochter und deren Konkurrent DaVita ein Risiko, so der Börsianer. Fresenius-Aktien standen in diesem Sog zuletzt moderat im Minus

An der MDax-Spitze notierten Wacker Chemie mit mehr als 4 Prozent Kursplus. Händler verwiesen auf anziehende Preise für den Solarindusttrie-Grundstoff Polysilizium, den auch Wacker herstellt.

Papiere von Borussia Dortmund (BVB) brachen unterdessen um fast 10 Prozent ein. Ausschlaggebend war der Verlust des Tabellenvorsprungs vor dem FC Bayern München. Die Borussia verlor am Freitagabend in Augsburg und liegt in der Tabelle nach Punkten nun gleichauf mit dem Verfolger aus München./tav/mis

--- Von Tanja Vedder, dpa-AFX ---

