Paris - Mit Zuversicht und einer moderaten Aufwärtsbewegung haben Europas wichtigste Aktienmärkte zu Wochenbeginn auf die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit reagiert. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,17 Prozent auf 3317,82 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an seinen 1,3-prozentigen Gewinn aus der Vorwoche an.

Der französische Cac 40 stieg am Montag um 0,49 Prozent auf 5291,22 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,45 Prozent auf 7138,88 Punkte aufwärts.

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäussert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Medienberichten zur Folge könnten ...

