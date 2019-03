In den vergangenen Handelstagen haben DAX und Co wieder kräftig zugelegt. Großen Anteil daran hatte eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dieses Quintett steht im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Nebenwerten? Wo liegen mögliche Kursziele? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.

Den vollständigen Artikel lesen ...