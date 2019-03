Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Hoffnung auf eine wieder anziehende weltweite Konjunktur stehen Staatsanleihen auf dem Prüfstand, so die Deutsche Börse AG."Es sieht so aus, als würde die Wirtschaft nicht ganz so stark einbrechen wie vermutet", begründe Arthur Brunner von der ICF Bank. Damit gehe die Bereitschaft zu mehr Risiko einher. "Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verabschiedete sich von den hohen Niveaus." Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen hätten am Freitagmorgen 0,186 Prozent erreicht, nach 0,1 Prozent am letzten Montag. ...

