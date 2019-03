Linz (www.anleihencheck.de) - Die letzte Zinsanhebung um 25 Punkte auf aktuell 1,75% hat die Bank of Canada (BoC) im Oktober 2018 vorgenommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wachstumsziffern in Kanada seien nach wie vor robust, trotzdem habe die BoC bereits anlässlich ihrer Januarsitzung ihre Prognosen bezüglich Wachstum und Inflation im Vergleich zur Oktoberprognose leicht zurückgenommen. Insgesamt habe sie sich in der Beurteilung etwas zurückhaltender gegeben, weil Faktoren wie der Ölpreis und auch der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht in ihrem Einflussbereich lägen. Der für Kanada wesentliche Ölpreis habe sich nach dem Verfall im dritten Quartal 2018 wieder weitgehend erholt. Und auch beim schwelenden Handelsstreit zwischen USA und China scheinen sich Lösungen abzuzeichnen, so die Oberbank. Trotz einer Inflation in Kanada, die im Zielbereich liege und auch einer weitgehend zufriedenstellender Wirtschaftsentwicklung, werde der nächste Zinsschritt voraussichtlich frühestens im April 2019 erfolgen. (04.03.2019/alc/a/a) ...

