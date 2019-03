Die Tallink Grupp ist der führende Dienstleister für den Personen- und Güterverkehr in der nördlichen Ostseeregion und betreibt 14 Schiffe auf sieben verschiedenen Routen. Die Fährschiffe des estnischen Unternehmens bedienen insbesondere die Strecke Tallinn-Helsinki. Und wie in allen Touristikbranchen in Europa wächst auch hier der Anteil der Passagiere aus Fernost beträchtlich. Und durch ein Angebot des Bezahldienstleisters Wirecard werden diese laut Mitteilung künftig auch auf den Schiffen ... (Achim Graf)

