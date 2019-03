Der World Gold Council meldete für die Monate Dezember und Januar hinsichtlich des weltweiten ETF-Sektors Zuflüsse in Höhe von 76,7 bzw. 71,9 Tonnen. Vor allem in den USA waren Investoren stark verunsichert und haben bei der Krisenwährung kräftig zugegriffen, nachdem sie in den Monaten Mai bis September per Saldo stets auf der Verkäuferseite standen. Dieser Trend dürfte mittlerweile zum Erliegen gekommen sein. Dies lässt sich besonders gut an der gehaltenen Goldmenge des weltgrößten Gold-ETFs ... (Jörg Bernhard)

