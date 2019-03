FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem von Bayer entwickelten Krebswirkstoff Sorafenib (Handelsname: Nexavar) den Orphan-Drug-Status zur möglichen Behandlung des Desmoid-Tumors zuerkannt. Das geht aus einer Mitteilung der FDA hervor.

In Deutschland erkranken nach Angaben der Universitätsklinik Mannheim jährlich rund 200 Menschen an dieser äußerst seltenen Tumorart, die häufig in das Muskelgewebe eindringt und die Bewegungsfähigkeit einschränkt, aber nicht streut und deshalb als halbwegs gutartig gilt. Todesfälle kommen kaum vor.

Eine Bayer-Sprecherin sagte, man begrüße die Einstufung, allerdings werde die Entwicklung einer solchen Indikation von Bayer bislang nicht verfolgt. Grundlage für die Einstufung sei die Untersuchung eines externen Sponsors. Bayer prüfe gegenwärtig mögliche weitere Schritte. Für Orphan-Arzneimittel gibt es in den USA und in Europa vereinfachte Zulassungsverfahren.

Nexavar ist bislang zur Behandlung von Nierenkrebs, bestimmten Formen von Leberkrebs und differenziertem Schilddrüsenkrebs zugelassen. 2018 setzte Bayer weltweit 712 Millionen Euro damit um.

