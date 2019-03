Zürich (ots) -



Balluun setzt als weltweit führender Anbieter von

Software-as-a-Service-Lösungen auf CRM und Customer Success

Management (CSM), um den dynamischen, modernen User von heute besser

verstehen, analysieren und antizipieren zu können. Die Software

bietet Kunden des Unternehmens die Basis für B2B-Market-Networks und

wird digital angeboten. Um die SaaS-Lösung perfekt an die Bedürfnisse

jedes einzelnen Kunden anzupassen, arbeitet Balluun mit CSM als

Schlüsselfunktion. Zentrale Fragen, die die Entwicklung des Produkts

vorantreiben, sind dabei: "Verhilft das unseren Kunden zu mehr

Erfolg?" und "Bringt uns dies erfolgreichere Kunden?"



Der B2B-Commerce spezialisiert sich immer weiter und wird

zunehmend komplexer. Damit zusammenhängend haben sich in den

vergangenen Jahren neue Kanäle, Märkte, digitale Tools und

Kontaktnetzwerke vervielfacht. Diese Veränderungen haben für

B2B-Unternehmen zur Folge, dass sie ihre Businesskontakte nicht mehr

nur kennen müssen - sie müssen ihr Portfolio ausweiten und den

Marktentwicklungen entsprechend spezialisieren. Dazu benötigen sie

möglichst detailliertes Wissen über ihre Kunden, deren Kommunikation,

Nachrichten und globale Transaktionen und darüber hinaus über ihr

Verhalten sowie ihre Ziele, Leistungen und Probleme. Customer Success

Management (CSM) ist daher zur Schlüsselfunktion im B2B-Commerce

geworden und bietet einen ganzheitlichen Ansatz für Customer

Management und Account Development. Richtig angewandt, kann CSM die

Umsätze deutlich steigern und die Kundenbindung erhöhen.



Die Auswirkungen von CSM auf den Erfolg von B2B-Market-Networks



Der Cloud-Computing-Markt wächst seit Jahren rapide -

Software-as-a-Service-Anbieter wie Balluun können davon enorm

profitieren, wenn ihr Portfolio es schafft, den differenzierten Markt

zu spiegeln. Die SaaS-Branche nutzte daher als eine der ersten das

Konzept des Customer Success für sich. Mittlerweile ist es allerdings

für fast jede Branche essentiell geworden, Data Insights zu gewinnen

und daraus Customer Success zu generieren. Ein gut funktionierendes

Customer Relation Management (CRM) ist wichtig, um einen

vollständigen Zugriff auf die gesamten Kundendaten zu ermöglichen,

Erkenntnisse zu gewinnen und darauf strategisch aufzubauen. Customer

Success Management basiert auf flexiblen CRM-Lösungen und ist der

Schlüssel zum operativen Erfolg eines B2B-Marktnetzwerks.



Der Customer Lifecycle besteht aus verschiedenen Phasen, in denen

sich B2B-Market-Networks bezüglich des CSM auf eine Reihe von Dingen

konzentrieren müssen. CRM-Prozesse sind oft beschränkt auf die

Lead-Gewinnung und verlieren an Wichtigkeit, sobald der Verkauf

abgeschlossen ist. Aber in dem Moment, in dem ein Interessent zum

Kunden wird, beginnt eine dauerhafte Beziehung zwischen den

Geschäftspartnern, in der Customer Success, Kundenbindung, Wachstum

und die Interessen des Kunden oberste Priorität haben. Genau hier

setzen CSM-Lösungen an und erzielen nachhaltige und

zukunftsorientierte Ergebnisse.



Nach dem Verkaufsabschluss müssen sich Unternehmen auf den

Onboarding-Prozess der Kunden und den Launch des Market-Networks

konzentrieren. Das proaktive Customer Engagement ist hier

entscheidend, denn der Anbieter bekommt von den Nutzern nur eine

einzige Chance, das richtige Ergebnis zu erzielen: Entweder sie mögen

das Produkt und sehen sofort einen Mehrwert oder sie lassen es. Dem

Kunden sollte für all seine Meilensteine und während des ganzen

Customer Lifecycle praktische und technische Unterstützung zur

Verfügung stehen und darüber hinaus auch proaktiv angeboten werden.

Der Support betrifft auch die Überwachung der negativen Erfahrungen

des Kunden bei der Nutzung der Plattform und dessen Konsequenzen

darauf. Kundenfeedback jeglicher Art muss regelmäßig geprüft und

abgefragt werden, um die Qualität der Kundenbeziehung zu messen. Im

Customer Success kommen auch spezifische Umfragen zum Einsatz, um die

Zufriedenheit der Kunden zu berechnen - ein wertvolles Instrument, um

Qualität statt Quantität zu messen.



Der Erfolg eines B2B-Market-Networks hängt von der Zufriedenheit

der Kunden ab



CSM ermöglicht eine Form der Datenanalyse, die vor einigen Jahren

noch nicht denkbar gewesen wäre und heutzutage die Basis für

Softwareanbieter wie Balluun bildet. Entscheidungen können präziser

getroffen werden, was zu mehr Erfolg und Effizienz aufseiten der

Kunden führt: Der Zugang zu den erhobenen Daten steht rund um die Uhr

zur Verfügung und hängt nicht von einem bestimmten Account Manager im

Unternehmen ab. Auch für die Bereiche des Cross- und Up-Selling

spielt CSM eine Rolle, denn nur wenn die Daten präzise sind und in

strukturierter Form vorliegen, kann das Sales-Potential vollständig

entfaltet werden. Für SaaS-Unternehmen ist CSM vor allem deshalb so

wertvoll, weil sie ihre Kunden durch Business Intelligence,

Verhaltensmetriken, Analysen der Online-Aktivitäten oder

Abwanderungsraten aufs Genaueste kennenlernen können. Eine proaktive

Haltung ist auch hier der Schlüssel zur Pflege langfristiger

Beziehungen.



In Bezug auf Kundenbindung und Erweiterung des Kundenstamms ist es

durch CSM möglich, das Produkt für jeden individuellen Nutzer so

wertvoll wie möglich zu machen. Denn je größer der Mehrwert des

Produkts für den Kunden ist, desto besser sind Umsatz und Entwicklung

im Laufe der Zeit. Springt ein Kunde dennoch ab, ist es für das

Qualitätsmanagement essentiell zu erfahren, warum er diese

Entscheidung getroffen hat. Die Intervention sollte hier aus einer

Mischung aus Automated und Personal Communication bestehen via

E-Mail, Telefon, In-App-Messaging und soziale Medien. So werden zum

einen genaue Informationen erfasst und zum anderen besteht die

Möglichkeit, den Kunden technischen Support anzubieten oder sie sogar

für das Produkt wiederzugewinnen.



Die flexible SaaS-Lösung von Balluun vereint die gesamte Customer

Journey auf einer Plattform, wodurch die Anwendung von CSM bequem und

unkompliziert wird. Mit der Software können Anbieter von

B2B-Market-Networks gleich welcher Branche dem Markt, den Teilnehmern

des Networks und deren Kunden besser folgen, sie verstehen und

antizipieren.



