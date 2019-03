Nach dem freundlichen Handelsstart verteidigt der DAX am Montag die Unterstützung bei 11.600 Punkten. Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA verleiht Schwung - für deutliche Kursgewinne reicht es am Vormittag aber nicht. Kommen nun auch von der Wall Street positive Impulse, dann dürfte es schnell in Richtung der 200-Tage-Linie bei 11.848 Punkten gehen.

