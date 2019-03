Arlesheim (ots) -



Als eines der ältesten Produkte von Weleda überzeugt Skin Food heute weltweit als wertvolle Nahrung für trockene Haut. Die langjährige Erfahrung im Bereich Hautpflege hat Weleda nun genutzt, und aus der legendären Skin Food-Formel drei neue Produkte entwickelt: Skin Food Light, Skin Food Body Butter und Skin Food Lip Butter. Die einzigartigen Kompositionen mit kostbaren Pflanzenauszügen aus Stiefmütterchen, Rosmarin, Kamille und Calendulablüten haben eine hautberuhigende Wirkung und stehen für die Expertise von Weleda. Der aromatische Duft der Skin Food Linie sorgt für ein angenehmes, tief-warmes Pflegegefühl. Süße Orange und aromatischer Lavendel in Kombination mit balsamischen Noten von Benzoe betonen die beruhigende und ausgleichende Wirkung.



Skin Food Original - die Bewährte



Skin Food ist Weledas bewährte intensivpflege seit über 90 Jahren: die ganzheitliche Pflege für trockene und raue Haut. Die Creme spendet beanspruchten Hautstellen Feuchtigkeit und nährt die Haut intensiv dank hautverwandten Lipiden. Mit beruhigenden Extrakten aus Stiefmütterchen, Kamille und Calendula regeneriert sie die Hautbarriere und schützt vor dem Austrocknen.



Skin Food Light - die Beruhigende



Skin Food Light spendet sofort Feuchtigkeit und beruhigt trockene Haut. Die seidige Creme mit leichtem Bio-Sonnenblumenöl und Extrakten aus Calendula, Stiefmütterchen und Rosmarin schützt die Haut vor dem Austrocknen. Schnell einziehend, ist sie ein optimaler Begleiter in der Handtasche für die Feuchtigkeitspflege unterwegs. Für ein geschmeidig-zartes Hautgefühl.



Skin Food Body Butter - die Sahnige



Die luftig-leichte Komposition der veganen Skin Food Body Butter spendet trockener Haut lang anhaltende Feuchtigkeit. Fest und gleichzeitig zart-schmelzend, verteilt sie sich wunderbar auf der Haut und zieht schnell ein. Beruhigende Extrakte aus Stiefmütterchen, Calendula und Kamille bringen strapazierte Haut wieder ins Gleichgewicht, während Shea- und Kakaobutter sie intensiv nähren.



Skin Food Lip Butter - die Geschmeidige



Die Skin Food Lip Butter bietet intensive Soforthilfe bei trockenen Lippen mit dem Besten der bewährten Skin Food Rezeptur. Sie nährt und pflegt spröde Lippen mit natürlichen Pflanzenextrakten geschmeidig. Einfach die kleine grüne Tube zücken und die sanfte Formel auftragen, um ein zartes Lächeln auf die Lippen zu zaubern.



