BERLIN (Dow Jones)--Beinahe 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist Ostdeutschland trotz bedeutsamer Fortschritte noch immer weniger produktiv als der Westen. Das ergab eine Studie des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Die Ökonomen machten für die geringeren Produktivitätssteigerungen auch staatliche Subventionen verantwortlich und forderten die Politik zum Handeln auf.

"Wenn Ostdeutschland nicht schneller wächst, wird es keine Konvergenz geben", warnte IWH-Präsident Reint Gropp bei der Vorstellung der Studie "Vereintes Land - drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall".

Die geringere Produktivität des Ostens sei nicht nur ein Resultat fehlender Konzernzentralen. Selbst bei Berücksichtigung unterschiedlichen Betriebsmerkmale hätten ostdeutsche Betriebe in jeder Größenklasse eine mindestens 20 Prozent niedrigere Produktivität als vergleichbare westdeutsche Betriebe. Grund für das fehlende Ausschöpfen der Produktionspotentiale sei auch staatliche Subventionen, so das IWH.

"Sind diese an die Bedingung geknüpft, Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen, dann kann das einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität im Wege stehen", so IWH.

Daher mahnt das IWH die Politik, sich bei der Vergabe von Wirtschaftsförderung angesichts des gegenwärtigen Fachkräftemangels nicht in erster Linie an der Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen zu orientieren, sondern an der Steigerung der Produktivität.

Gropp forderte als Konsequenz, Dienstleistungen als Wachstumsmotor zu begreifen, denn die Industrie werde in Zukunft weniger stark ein Jobmotor sein als der Dienstleistungssektor. Er forderte außerdem bessere Infrastrukturen für Ballungszentren und höhere Bildungsausgaben in Schulen und Universitäten.

Als weiteren Punkt mahnte Gropp, dass die Einwanderung von qualifizierten Mitarbeitern nach Ostdeutschland angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels attraktiver werden müsste. Ostdeutschland brauche eine Nettozuwanderung, so Gropp. Bislang sei der Westen hier erfolgreicher gewesen.

Hier könnten attraktive Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie ein breites Angebot an Wissenschafts-, Bildungs- und Kultureinrichtungen den Strukturwandel in Ostdeutschland voranbringen, wenn sie sich als weltoffen und attraktiv für qualifizierte Zuwanderung profilieren, so IWH.

"Im internationalen Vergleich hat sich Deutschland in den 30 Jahren seit dem Mauerfall gut entwickelt. Aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen des Landes sind noch immer teils erheblich", so das Fazit des IWH. "Ob Wirtschaftsleistung, Löhne, Zuwanderung oder Bildung: In vielerlei Hinsicht zeichnen die regionalen Muster nach wie vor die einstige Teilung zwischen DDR und alter Bundesrepublik nach."

Allerdings zeigen jüngste Forschungsergebnisse auch, dass die Bruchkante der wirtschaftlichen Entwicklung nicht immer ausschließlich entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze verläuft, sondern neben dem West-Ost-Gefälle auch Süd-Nord- oder Stadt-Land-Unterschiede zutage treten.

Hier fordert das IWH, besonders die Städte zu stärken, denn diese "bringen das ganze Land" voran. Es sei ein Fehler, auf dem Land künstliche Arbeitsplätze zu erhalten, die auf lange Sicht doch verloren gingen.

"Wenn sich aber die Wirtschaftskraft in Ost und West weiter annähern soll, muss man vor allem die Städte stärken. Denn dort entstehen jene hochwertigen Dienstleistungen, die die Wirtschaft mehr und mehr bestimmen", so IWH.

March 04, 2019 06:06 ET (11:06 GMT)

