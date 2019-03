++ Bundesländer kündigen Lohnerhöhungen für Beamte an ++ DE30 bewegt sich nach höherer Eröffnung nach unten ++ Volkswagen soll über Aufbau einer Produktionsstätte in Serbien nachdenken ++ Der Handelsoptimismus steuert weiterhin den Handel an den globalen Finanzmärkten und treibt die Aktien weltweit in die Höhe. Chinesische Indizes handeln auf den höchsten Niveaus seit Mitte Juni 2018, während der australische S&P/ASX 200 (AUS200) nur 2,3% unter dem Höchststand von 2018 liegt. Dennoch sollte niemand überrascht sein, dass die Farbe Grün zu Beginn der europäischen Sitzung die Kurstafeln dominierte. Aktien aus Frankreich und Italien verbuchen in den ersten Handelsminuten die stärksten Anstiege, Bergbauunternehmen und IT-Aktien gehören zu den leistungsstärksten Branchengruppen. Der DE30 eröffnete am Montag höher, bewegte sich aber fast unmittelbar nach Sitzungsbeginn wieder nach unten. Angesichts des jüngsten steilen Anstiegs des deutschen Leitindex könnten wir in naher Zukunft eine Korrektur sehen. Sollte der Kurs jedoch unter dem Ausbruchsniveau von 11.560 Punkten zurückkehren, könnte der kurzfristige ...

