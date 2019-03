Die Bundesregierung will den Einsatz von E-Bussen stärker bezuschussen. Bisher kann nur ein Bruchteil des Bedarfs durch den Bund gefördert werden.

Die Bundesregierung will im Kampf gegen die Luftbelastung den Einsatz von Elektro-Bussen stärker fördern als bislang geplant. Das Umweltministerium stockt die Zuschüsse für den Kauf um 180 Millionen Euro auf fast 300 Millionen Euro auf, wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte.

Das ...

