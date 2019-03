Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 165,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,17 Prozent.

Erneute Kritik von US-Präsident Donald Trump am amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell sorgte für eine gewisse Verunsicherung an den Märkten. Am Wochenende hatte Trump in einer Rede den Dollar als zu stark bezeichnet. Den Vorsitzenden der Notenbank Fed nannte Trump nicht beim Namen, sondern sprach nur von einem "Herrn in der Fed, der die Zinssätze gerne anhebt".

Die Aussicht auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China belastete die Anleihen nicht nachhaltig. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf der Handelsgespräche geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede.

Am Nachmittag stehen im dem USA nur die Zahlen zu den Bauausgaben auf dem Kalender./jsl/jkr/mis

