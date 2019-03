München (ots) - Sich eine Auszeit nehmen, etwas für die Gesundheit tun und das eigene Zuhause dabeihaben: Camping und Wellness vertragen sich gut. Wer auch beim Reisen mit der mobilen Unterkunft auf Wellness oder Kurangebote nicht verzichten möchte, der kann seine Reise gezielt darauf ausrichten.



Als optimale Planungshilfe dazu dienen der ADAC Stellplatzführer 2019 sowie die beiden ADAC Campingführer 2019 für Deutschland/Nordeuropa und für Südeuropa.



In unmittelbarer Nähe folgender Thermen und Heilbadeanstalten gibt es gut ausgestattete Stellplätze für Wohnmobile:



Therme Erding FrankenTherme, Bad Königshofen Hufeland-Therme, Bad Pyrmont MarienBad, Bad Marienberg Hellweg-Sole-Thermen, Bad Westernkotten



Diese Campingplätze haben umfangreiche Wellness- und Kurangebote:



Camping Hopfensee



Vor traumhafter Bergkulisse gelegener Platz am See, auf dem sowohl Familien als auch Kur- und Wellnesscamper eine breite Angebotspalette vorfinden.



Das baulich vom Hallenbad getrennte "Zwergerlbad" dient Eltern und Kindern als eigenes, kleines Wasserreich. Es gibt eine Praxis für physikalische Therapie sowie Wellness-Center mit orientalischem Flair. Zusätzlich: Walking-Kurse und Kräuterwanderungen.



Alfsee Ferien- und Erlebnispark



Der weit verzweigte Ferien- und Erlebnispark lockt mit verschiedenen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Sein großzügiger Schwimmbad- und Wellnesskomplex ist als germanisches Dorf aus der Zeit vor 2000 Jahren gestaltet.



Kur- & Feriencamping Holmernhof Dreiquellenbad



Dieser Platz im Niederbayerischen Bäderdreieck ragt mit seinem Kurangebot heraus: Thermal-Vitaloase mit umfassend ausgestatteter, medizinischer Badeabteilung sowie zahlreichen Gesundheits- und Wellnessangeboten. Hallenbad (jodidhaltiges Thermalwasser) mit großzügiger Relaxzone und offenem Kamin. Solebecken im Außenbereich sowie Dampf- und Salzgrotte mit eigenem Ruheraum.



Ferienparadies Schwarzwälder Hof



Der Schwarzwälder Hof verfügt über einen öffentlich zugänglichen Sauna-, Wellness- und Relaxbereich, ein Erlebnishallenbad, Physiotherapie und Massageangebote. Zusätzlich: Geführte Wanderungen.



Camping Münstertal



Auf diesem Campingplatz bietet eine Praxis für Physiotherapie verschiedene Kur- und Wellnessmöglichkeiten sowie Massagen. Organisiert werden unter anderem geführte Wanderungen, Mountainbike-Touren und Nordic Walking. Auch gibt es einen Reitstall mit Ponys und Islandpferden.



