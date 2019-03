In Berlin diskutiert der Senat die Enteignung des verhassten Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen. Die Debatte verschreckt nicht nur das Unternehmen, sondern auch Investoren, die in Deutschland Geld anlegen wollen.

Das Handy von Rouzbeh Taheri läutet derzeit im Minutentakt. Ein russischer Fernsehsender will ihn begleiten, eine Zeitung aus Kiew fragt ein Interview an, ein Mietverein aus New York schickt eine Solidaritätsbekundung. Der 45-Jährige, zweifacher Vater und Betreiber eines Internethandels, genießt die Aufmerksamkeit durchaus - auch bei seinem vergleichsweise kleinen Auftritt im Gewerkschaftshaus Berlin-Schöneberg.

Dort haben sich gut zwei Dutzend Rentner eingefunden, auf Schreibblöcken notieren sie, was Taheri ihnen zu sagen hat. Das ist seit Wochen und Monaten mehr oder weniger das Gleiche. Der Wohnraum in der Hauptstadt werde immer teurer, für viele unbezahlbar. Aber es gebe ein Mittel, um diesen Irrsinn zu stoppen. Artikel 15 des Grundgesetzes sehe vor, dass "Grund und Boden" unter bestimmten Voraussetzungen in Gemeineigentum überführt werden könnten. Praktische Bedeutung hat die Regel bisher nie erlangt. Nun aber soll die Zeit gekommen sein.

Die Idee kommt an, die Rentner stimmen dem Redner zu, stellen eifrig Fragen. Und nicht nur sie. Selbst im gutbürgerlichen Zehlendorf hat Taheri mit seinen Forderungen nach Enteignung begeisterten Zuspruch gefunden. Dabei schien die Forderung selbst dem in marxistischer Theorie durchaus bewanderten Volkswirt zunächst zu radikal. "Wir wollten Menschen gewinnen, nicht verschrecken", sagt Taheri. Beflügelt von der Welle der Zustimmung hat er mit anderen Aktivisten die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" gegründet. Ab April will sie Unterschriften für ein Volksbegehren zur Sozialisierung von Wohnraum sammeln.

Teile des rot-rot-grünen Senats können der Idee, den größten Vermieter der Hauptstadt teilweise zu enteignen, einiges abgewinnen. Die Linke ist für das Begehren, die Grünen denken über Unterstützung nach, die SPD will diese nicht ausschließen. Fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer erleben marxistische Ideen in der Hauptstadt eine Renaissance, geraten die Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft ins Wanken. Und nicht nur dort. Überall wächst die Skepsis gegenüber dem Kapitalismus, selbst der britische "Economist" stellte schaudernd das "Comeback des Sozialismus" fest.

Die börsennotierte Deutsche Wohnen stellt die Debatte vor kaum lösbare Probleme. Die Stimmung ist aufgeheizt, bei Demonstrationen skandieren aufgebrachte Mieter Parolen wie "Ganz Berlin hasst die Deutsche Wohnen". Gegen die Übernahme von Wohnungen in der Karl-Marx-Allee gab es heftige Proteste, der Senat wollte sie mit einer einstweiligen Verfügung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...