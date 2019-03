Wien (www.anleihencheck.de) - Die Anzeichen für ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China mehren sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aus Verhandlungskreisen habe es am Wochenende geheißen, ein Handelsabkommen stünde kurz vor dem Abschluss. Derzeit würde noch an Details gefeilt und ein Termin für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping zur Unterzeichnung des Abkommens gesucht. Wegen des Volkskongresses in dieser Woche und weiterer Verpflichtungen des chinesischen Präsidenten erscheine derzeit ein Termin in der zweiten Märzhälfte als wahrscheinlich. China werde sich dem Vernehmen nach unter anderem verpflichten, den Schutz geistigen Eigentums stark zu verbessern, Importzölle spürbar zu senken und über die nächsten sechs Jahre zusätzliche Waren aus den USA im Volumen von USD 1,2 Billionen zu importieren. Derzeit werde auf US-Seite wohl noch diskutiert, ob die verhängten Strafzölle auf chinesische Einfuhren sofort im Anschluss an die Unterzeichnung des Abkommens oder stufenweise nach Prüfung der Einhaltung der chinesischen Verpflichtungen aufgehoben werden sollten. ...

