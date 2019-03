++ Walmart erzielt erneut Umsatz über 500 Mrd. USD ++ Robustes Wachstum im E-Commerce-Segment erwartet ++ Wird Expansion nach Indien erfolgreich sein? ++ Langfristige Investoren werden durch solide Dividendenpolitik belohnt ++ Aktie neigt dazu, auf Fibo-Retracements zu reagieren ++ Walmart (WMT.US / ISIN: US9311421039) ist der weltweit größte Einzelhändler, der in Nordamerika jahrzehntelang eine führende Position einnahm. Die sich ändernden Rahmenbedingungen veranlassten das Unternehmen jedoch, stärker auf das schnell wachsende Online-Segment zu achten als auf das traditionelle Ladengeschäft. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf das traditionelle Geschäft von Walmart, die Expansionspläne sowie den aktuellen Ergebnisbericht. Walmart konnte seinen Umsatz von unter 100 Mrd. USD zu Beginn des Jahres 2010 auf über 140 Mrd. USD im vierten Quartal 2018 steigern. Ein deutlicher Rückgang des Gewinns je Aktie im zweiten Quartal 2018 resultierte aus dem Verlust aus dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Walmart-Geschäft in Brasilien. Quelle: Bloomberg, XTB Research Solides Geschäftsmodell Großflächige Verkaufsläden, eine Kategorie, in die Walmart passt, haben ein wirklich starkes Geschäftsmodell. Das Angebot reicht von Lebensmitteln über Elektronik bis hin zu Möbeln und ermöglicht es den Verbrauchern, einen erheblichen Teil ihrer Einkäufe an einem einzigen Ort zu tätigen. Es versteht sich von selbst, dass ein solches Modell von den Verbrauchern bevorzugt wird, da es erhebliche Zeiteinsparungen ermöglicht. Walmart konnte frühzeitig einen Löwenanteil des Marktes gewinnen, da es zu den ersten Einzelhändlern gehörte, die niedrige Preise und hohe Umsätze in den Vordergrund stellten. Als das Unternehmen in den 90er Jahren begann in den westlichen und nordöstlichen Regionen zu expandieren, wurde Walmart nach Umsatz zum größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...