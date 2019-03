Die neue einheitliche Plattform bietet einen zentralisierten, standardisierten und hoch automatisierten Bereitstellungsservice zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Dimension Data, ein führender internationaler Technologie-Integrator und Anbieter von Managed Services für hybride IT, kündigte heute die Einführung seiner nächsten Generation von globalen Managed Services an, um Kunden dabei zu unterstützen, das Management und den Betrieb ihrer Technologie zu vereinfachen.

Die Managed-Services-Plattform von Dimension Data bietet jetzt nahezu in Echtzeit Einblicke und Berichte, verwaltet über 9.000 IP-Netzwerke und unterstützt über 13 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Die Plattform erfüllt die steigenden Kundenanforderungen und befähigt IT- und Betriebsteams, sich auf strategischere, wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren, wie z.B. die Verbesserung der Kundenzufriedenheit, die Maximierung der Kosteneffizienz und die Erforschung neuer Technologien.

Christian Saldias, IT-Manager bei ALMA, einem Kunden von Dimension Data Managed Services, erklärt: "Wir haben uns für Dimension Data entschieden, weil unser Hauptgeschäft nicht die IT, sondern die wissenschaftliche Datenproduktion ist. Wir sind ein kleines IT-Team und brauchen Unterstützung von einem Unternehmen, das über all das Fachwissen verfügt, das wir nicht haben. Dimension Data bietet uns all das Fachwissen, das wir selbst nicht haben und auch gar nicht haben müssen."

Die Anpassung an die gestiegenen Anforderungen der digitalen Welt hat dazu geführt, dass IT-Teams auf komplexe IT-Umgebungen angewiesen sind, um den sich schnell ändernden Verbraucheranforderungen gerecht zu werden. Diese oft unterschiedlichen, herstellerübergreifenden Setups mit öffentlichen, privaten und hybriden Cloud-Aspekten müssen alle durchgehend gepflegt und verwaltet werden.

Dies bedeutet, dass oft auf bereits überlastete IT-Teams mit fehlenden Ressourcen zurückgegriffen wird, was die Bemühungen vieler B2B-IT-Supportbetriebe bei der digitalen Transformation behindert.1 Es gibt auch Anlass zu Sicherheitsbedenken, da Unternehmen befürchten, dass sie nicht über die entsprechenden internen Fähigkeiten/Ressourcen verfügen, um eingehende Bedrohungen abzuwehren.2

Der Ansatz von Dimension Data für Managed Services baut auf seiner bewährten Erfolgsgeschichte bei der Verwaltung und Integration von Multi-Vendor-Lösungen auf. Hierbei wird das unternehmenseigene technologieübergreifende Portfolio an Managed Services über eine einzige skalierbare und sichere Plattform bereitgestellt.

Einige der Vorteile des Managed-Services-Angebots von Dimension Data sind:

Automatisierungsmöglichkeiten der nächsten Generation - Zugriff auf umfassende Analysen, Servicebereitstellung und Prozessentwicklung zusammen mit proaktiver Leistungstransparenz und -kontrolle in Fast-Echtzeit. Das neue, preisgekrönte Manage-Centre-Portal bietet einen vollständigen Überblick über die Leistung einer IT-Umgebung.

- Zugriff auf umfassende Analysen, Servicebereitstellung und Prozessentwicklung zusammen mit proaktiver Leistungstransparenz und -kontrolle in Fast-Echtzeit. Das neue, preisgekrönte Manage-Centre-Portal bietet einen vollständigen Überblick über die Leistung einer IT-Umgebung. Modernste Agilität und Skalierbarkeit - Die Fähigkeit, in schnell wachsenden Geschäftsumgebungen mit minimiertem Ausfallrisiko zu skalieren und gleichzeitig ein End-to-End-Management und Transparenz über Multi-Vendor- und Multi-Technologie-Infrastrukturen zu ermöglichen.

- Die Fähigkeit, in schnell wachsenden Geschäftsumgebungen mit minimiertem Ausfallrisiko zu skalieren und gleichzeitig ein End-to-End-Management und Transparenz über Multi-Vendor- und Multi-Technologie-Infrastrukturen zu ermöglichen. Branchendefinierende Kundenerfahrung - Dedizierte Kundenerfolgsmanager, die bei der Annahme und schnellen Lösung von Problemen helfen und kontinuierliche Unterstützung für Verbesserung und Innovation bieten, sowie die Fähigkeit, auf das Fachwissen und die Fähigkeiten branchenführender Experten zurückzugreifen.

- Dedizierte Kundenerfolgsmanager, die bei der Annahme und schnellen Lösung von Problemen helfen und kontinuierliche Unterstützung für Verbesserung und Innovation bieten, sowie die Fähigkeit, auf das Fachwissen und die Fähigkeiten branchenführender Experten zurückzugreifen. Technologieübergreifendes Fachwissen - Umfassende Expertise in verschiedenen Technologiebereichen, u.a. Netzwerk, Zusammenarbeit, Sicherheit, Kundenzufriedenheit und Unternehmensanwendungen durch starke globale Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern.

Bill Padfield, Group COO für Transformation and Services bei Dimension Data, kommentierte: "Unsere globale Managed-Services- und Delivery-Plattform hat das durchgehende Kundenerlebnis neu gestaltet, indem sie das IT-Betriebsmanagement radikal vereinfacht und den Druck des täglichen Betriebs eliminiert hat, während sie es den Kunden gleichzeitig ermöglicht, die Vorteile der Beziehungen von Dimension Data zu anderen NTT-Unternehmen und den erstklassingen Lösungsanbietern der Branche zu nutzen."

Über Dimension Data

Dimension Data, ein Unternehmen mit einem Umsatz von 8 Mrd. US-Dollar, wurde 1983 gegründet und ist weltweit führend in Bezug auf das Design, die Optimierung und das Management der sich ständig weiterentwickelnden Technologieumgebungen von heute. Dimension Data befähigt seine Kunden, Daten im digitalen Zeitalter zu nutzen, sie in Informationen umzusetzen und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Dimension Data mit Hauptsitz in Johannesburg beschäftigt 28.000 Mitarbeiter in 47 Ländern. Das Unternehmen vereint die weltweit beste Technologie von Marktführern und Nischeninnovatoren mit der Serviceunterstützung, die Kunden für ihr Unternehmen benötigen von Beratungs-, Technik- und Supportleistungen bis hin zu einem vollständig verwalteten (Managed) Service.

Dimension Data ist stolzes Mitglied der NTT Group. Weitere Informationen unter:http://www.dimensiondata.com.

