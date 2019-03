Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse deuteten auf schwächere Endabnehmermärkte und Gegenwind von den Wechselkursen hin, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Von der Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen habe es dagegen weniger Unterstützung gegeben. Bei der Restrukturierung sei der Hersteller von Industriegasen vehementer vorgegangen als er erwartet habe. Mit Blick auf mehrere Parameter sei Linde der Klassenbeste in der Industriegasbranche./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 05:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 05:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-03-04/13:13

ISIN: IE00BZ12WP82