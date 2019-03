Die volatile Preisentwicklung auf dem Ölmarkt hält an. Enttäuschende US-Konkunkturdaten, OPEC-Fördermengenkürzungen, Handelsgespräche zwischen den USA und China zerren am Preis. Die Heizölpreise im Inland gehen heute erstmal wieder runter. Bis zu 0,85 Cent bzw. Rappen können Verbraucher pro Liter Heizöl sparen. Die Ölpreise starteten am Freitagmorgen fester und nahmen die Inlandpreise gleich mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...