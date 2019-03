Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" belassen. Die Gewinnentwicklung im Schlussquartal 2018 und der Gewinnausblick für 2019 hätten unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Jahresvergleich rechne der Hersteller von Industriegasen mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Auch die Margen dürften sich nicht so rasch erholen wie angenommen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 08:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-03-04/13:17

ISIN: IE00BZ12WP82