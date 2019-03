(In dem um 9:45 Uhr gelaufenen Bericht muss der vorletzte Satz im vierten Absatz wie folgt richtig lauten: Hier gewinnen Daily Mail mit der Ausschüttung einer Sonderdividende (NICHT mit einem Aktienrückkaufprogramm) 4,8 Prozent. Es folgt eine korrigierte Fassung:)

MÄRKTE EUROPA/Mit angezogener Handbremse weiter aufwärts

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Wachsende Hoffnungen auf ein Ende des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits treiben die Aktienkurse zum Wochenstart noch etwas nach oben. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt im frühen Handel 0,3 Prozent auf 3.323 Punkte. Der DAX verbessert sich um 0,2 Prozent auf 11.629 Punkte.

Einerseits profitiert die Stimmung von der zunehmenden Risikobereitschaft: "Es gibt weiterhin Umschichtungen aus den sicheren Häfen Staatsanleihen und Gold in Aktien", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Der Goldpreis war am Freitag unter die Marke von 1.300 Dollar gerutscht, und an den Rentenmärkten ziehen vor allem die Renditen der Langläufer mit der neuen Risikobereitschaft an. Andererseits gilt der Markt aber nun auch als überkauft, wie verschiedene Indikatoren zeigen. Das bremst die Aufwärtsdynamik.

Trotz vieler weiter bestehender Hürden sind die Handelsgespräche laut Wall Street Journal so weit fortgeschritten, dass daraus ein formaler Vertrag gegossen werden könne. Das Treffen der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping dürfte dann rund um den 27. März stattfinden, nachdem Xi seine Reise durch Italien und Frankreich abgeschlossen habe.

Rohstoff-Aktien weiter gefragt - Medien-Aktien mit Daily Mail

Gefragt sind im frühen Handel vor allem die konjunkturabhängigen Rohstoff-Titel. Ihr Branchen-Index steigt um 1,1 Prozent. Ähnlich stark erhöhen sich die Medien-Aktien. Hier gewinnen Daily Mail mit der Ausschüttung einer Sonderdividende 4,8 Prozent. Hier stützt aber auch weiter der weniger schlecht ausgefallene Ausblick des britischen Werbekonzerns WPP aus der vergangenen Woche.

Bis auf den Chemie-Index liegen alle Branchenindizes im europäischen Stoxx-Universum mehr oder weniger deutlich im Plus. Die gute Marktbreite ist laut Händlern eine der Säulen des Börsenaufschwungs.

FMC mit neuen US-Kostensenkungsplänen unter Druck

Auf der Verliererseite im DAX stechen Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Abschlag von 2,4 Prozent heraus. Sie leiden unter neuen Bestrebungen in den USA zur Kostensenkung bei Dialyse-Behandlungen. Auch Linde stehen mit einem Kursabschlag von 1,5 Prozent auf der Verliererseite, der Konzern hatte sich am Freitag im späten Handel etwas vorsichtiger zum Geschäftsausblick geäußert.

Bayer profitieren dagegen von einer FDA-Empfehlung. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe Sorafenib den "Orphan-Drug-Status" zur Behandlung bestimmter Tumor-Erkrankungen bewilligt. Die Aktie legt um 1,2 Prozent zu.

Novartis verlieren nur optisch. Dem Minus von 1,96 Franken steht ein Dividendenabschlag von 2,85 Franken gegenüber.

Borussia Dortmund mit Kurseinbruch

Die sportliche Talfahrt drückt nun an der Börse auf den Aktienkurs von Borussia Dortmund. Der Kurs bricht um 7,4 Prozent ein. Grund ist das verlorene Bundesliga-Spiel gegen Augsburg. Daraufhin ist der FC Bayern nun in der Tabelle nach Punkten gleichgezogen, nachdem der BVB zwischenzeitlich einen Vorsprung von neun Punkten hatte. Die Meisterschaft gilt deshalb wieder als offen. Im DFB-Pokal musste Dortmund bereits die Segel streichen, im Champions-League-Achtelfinale hat der BVB das Hinspiel bei Tottenham mit 0:3 verloren. Hier steht am Dienstag das Rückspiel an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.323,29 0,34 11,19 10,72 Stoxx-50 3.046,74 0,34 10,18 10,39 DAX 11.628,57 0,23 26,89 10,13 MDAX 24.762,20 0,42 104,51 14,70 TecDAX 2.655,89 0,70 18,37 8,40 SDAX 11.013,94 0,62 68,07 15,82 FTSE 7.127,71 0,30 20,98 5,63 CAC 5.294,70 0,56 29,51 11,92 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,18 -0,01 -0,07 US-Zehnjahresrendite 2,76 0,00 0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.08 Uhr Fr, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1336 -0,36% 1,1367 1,1377 -1,1% EUR/JPY 126,83 -0,31% 127,25 127,28 +0,9% EUR/CHF 1,1357 -0,00% 1,1362 1,1362 +0,9% EUR/GBP 0,8566 -0,37% 0,8591 0,8600 -4,8% USD/JPY 111,88 +0,04% 111,95 111,89 +2,0% GBP/USD 1,3234 +0,01% 1,3232 1,3228 +3,7% Bitcoin BTC/USD 3.718,25 -1,80% 3.732,75 3.818,12 -0,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,04 55,80 +0,4% 0,24 +21,6% Brent/ICE 65,37 65,07 +0,5% 0,30 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,98 1.293,43 -0,3% -3,46 +0,6% Silber (Spot) 15,18 15,22 -0,2% -0,04 -2,0% Platin (Spot) 849,30 860,49 -1,3% -11,19 +6,6% Kupfer-Future 2,91 2,93 -0,6% -0,02 +10,8% ===

