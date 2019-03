Die Immofinanz hat den Vermietungsgrad des Bestandsportfolios im Geschäftsjahr 2018 auf einen neuen Rekordwert von 95,8 Prozent steigern können. Das entspricht einem Anstieg um 1,6 Prozentpunkte im Jahresvergleich bzw. um 6,2 Prozentpunkte auf Sicht von zwei Jahren, wie das Unternehmen mitteilt. COO Dietmar Reindl: "Unsere klare Markenpolitik als Garant für Qualität und Verlässlichkeit sowie unsere hohe Kundenorientierung sind die Basis für den erneuten Anstieg des Vermietungsgrads auf Rekordniveau". Er ergänzt: "Derzeit arbeiten wir an der weiteren Ausrollung unserer Büromarke myhive in Wien, Düsseldorf und Bukarest auf dann insgesamt 26 Standorte und wollen unsere Positionierung als führender Retail Park Betreiber in ...

