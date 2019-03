Hallo in der neuen Woche. Der Dow war noch sehr freundlich am Freitag, gute Konjunkturnachrichten aus China hatten ja bereits am Freitag Vormittag in Europa geholfen. Amazon kündigte Pläne für die Eröffnung neuer Lebensmittelläden an und Apple-Chef Tim Cook sagte, er sei nie optimistischer gewesen, wo das Unternehmen heute sei und wo es hinsteuere. Das wird auch für jene Austro-Unternehmen, für die Apple relevant ist, nicht unbedingt das Schlechteste sein.AMS ( Akt. Indikation: 27,44 /27,48, -1,72%)AT&S ( Akt. Indikation: 16,20 /16,34, -0,79%) Die Wiener Börse hat am Freitag nach Marktschluss indes noch die ATX-Beobachtungsliste 02/2019 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 3/2018 bis 2/2019 der prime ...

Den vollständigen Artikel lesen ...