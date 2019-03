Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.814,90 +0,35% +12,36% Euro-Stoxx-50 3.321,36 +0,28% +10,66% Stoxx-50 3.045,12 +0,28% +10,33% DAX 11.626,42 +0,21% +10,11% FTSE 7.152,30 +0,64% +5,63% CAC 5.294,25 +0,55% +11,91% Nikkei-225 21.822,04 +1,02% +9,03% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,5 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,14 55,80 +0,6% 0,34 +21,8% Brent/ICE 65,60 65,07 +0,8% 0,53 +20,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,75 1.293,43 -0,4% -5,68 +0,4% Silber (Spot) 15,16 15,22 -0,4% -0,06 -2,2% Platin (Spot) 846,00 860,49 -1,7% -14,49 +6,2% Kupfer-Future 2,90 2,93 -1,1% -0,03 +10,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Montag zum Start im Plus erwartet. Treiber sind erneut die US-chinesischen Handelsgespräche, die sich offenbar einem erfolgreichen Abschluss nähern. Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, könnte ein Abkommen noch in diesem Monat vereinbart werden. Demnach sollen die USA die meisten Zölle auf chinesische Produkte erlassen und im Gegenzug mehr Waren nach China exportieren. Eine formelle Vereinbarung könnte auf einem Gipfel mit den beiden Präsidenten unterzeichnet werden, vermutlich am oder um den 27. März. Im weiteren Wochenverlauf könnten dann wieder Wirtschaftsdaten in den Fokus rücken, so unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Aber auch diverse Zentalbankentscheidungen stehen an, so in Australien am Dienstag, in Kanada am Mittwoch und in der Eurozone am Donnerstag. In China tagt ab Dienstag zudem der Nationale Volkskongress, auf dem Wachstumsziele für das Land mitgeteilt werden dürften. Tonix Pharmaceuticals werden im Minus erwartet. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Aufsichtsbehörde FDA die Einstufung des Medikaments Tonmya als "bahnbrechende Therapie" zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen aufgehoben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Bauausgaben Dezember (ursprünglich 1.2.2019) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Aktienmärkte können die frühen Gewinne nicht behaupten. Die Hoffnungen auf ein Ende des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits treiben die Kurse nicht mehr. Echte Neuigkeiten gibt es nicht. Grundsätzlich wird die Stimmung als gut bezeichnet. "Es gibt weiterhin Umschichtungen aus den sicheren Häfen Staatsanleihen und Gold in Aktien", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Weiter nach oben geht es bei Europas Medienaktien. Einer der Kurskatalysatoren sei weiter der weniger schlecht ausgefallene Ausblick des britischen Werbekonzerns WPP vergangene Woche. Auch am Montag geht es mit WPP um weitere 1,1 Prozent nach oben, Publicis gewinnen 1,4 Prozent. Daily Mail klettern in London sogar um 5,1 Prozent nach oben, hier treibt zudem die Ankündigung einer Cash-Sonderausschüttung. Linde werden dagegen weiter gemieden und verlieren 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen am Freitag etwas vorsichtiger beim Ausblick geworden war. Auf der Verliererseite im DAX stechen Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Abschlag von 2,3 Prozent heraus. Sie leiden unter neuen Bestrebungen in den USA zur Kostensenkung bei Dialyse-Behandlungen. Bayer profitieren dagegen von einer FDA-Empfehlung. Die Aktie legt um 1,6 Prozent zu. Die sportliche Talfahrt drückt nun an der Börse auf den Aktienkurs von Borussia Dortmund. Der Kurs bricht um 10,2 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.08 Uhr Fr, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1330 -0,41% 1,1367 1,1377 -1,2% EUR/JPY 126,80 -0,33% 127,25 127,28 +0,9% EUR/CHF 1,1347 -0,09% 1,1362 1,1362 +0,8% EUR/GBP 0,8585 -0,15% 0,8591 0,8600 -4,6% USD/JPY 111,87 +0,04% 111,95 111,89 +2,0% GBP/USD 1,3199 -0,26% 1,3232 1,3228 +3,4% Bitcoin BTC/USD 3.710,25 -2,01% 3.732,75 3.818,12 -0,3%

Am Devisenmarkt gibt der Euro zu Wochenbeginn weiter nach und steht bei 1,1340 Dollar. Möglicherweise leidet der Euro unter der Erwartungen einer taubenhaft EZB-Sitzung. Der EZB-Rat dürfte bei seinen Beratungen über neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) für Banken diskutieren. Analysten halten es zudem für sicher, dass der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr spürbar senken wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich mehrheitlich mit Gewinnen gezeigt. Die Aussicht auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und China sorgte insbesondere an den chinesischen Börsen zeitweise für eine Kursrally. Gewinnmitnahmen sorgten im späteren Handelsverlauf jedoch dafür, dass die Kurse von ihren Tageshochs wieder zurückkamen. Trotz verbleibender Hürden seien die Gespräche so weit fortgeschritten, dass auf einem Gipfeltreffen zwischen beiden Präsidenten, wahrscheinlich um den 27. März herum, eine formelle Einigung erzielt werden könne. Zudem habe Peking angeboten, die Zölle und andere Beschränkungen auf US-Produkte zu senken, und Washington erwäge, die meisten, wenn nicht sogar alle Sanktionen auf chinesische Waren aufzuheben. Zudem richteten sich die Blicke auf den am Dienstag beginnenden nationalen Volkskongress in China. Markteilnehmer erwarten hier Ankündigungen zur Wechselkurspolitik, Handels- und Industriepolitik sowie zu ökonomischen Stimuli seitens Peking. In Tokio wurde der Index belastet vom Bausektor aufbauend auf Verlusten nach dem abrupten Ende des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Hyundai Engineering und der Zementhersteller Busan verloren 5,1 bzw. 5,5 Prozent. Hyundai Motor und die Tochtergesellschaft Hyundai Mobis gaben jeweils rund 3,6 Prozent nach. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben.

CREDIT

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten bewegen sich zum Wochenstart nur noch wenig. Die Phase der Einengung läuft damit erst einmal aus. "In die Bewertungen dürfte bereits eine gehörige Portion Optimismus eingeflosssen sein", heißt es bei der Commerzbank. Emissionen seien derzeit eher im Non-Financial-Bereich zu erwarten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Tui kooperiert mit chinesischer Reiseplattform Ctrip

Der Touristikkonzern Tui arbeitet künftig mit dem chinesischen Online-Reiseanbieter Ctrip zusammen. Wie das Unternehmen mitteilte, erhalten die 200 Millionen monatlichen Ctrip-Nutzer im Rahmen einer strategischen Kooperation Zugang auf das Angebot an Touren und Aktivitäten der Tui-Gesellschaft Musement. Diese hat der Konzern erst kürzlich gekauft und will sie zur weltweit führenden Digital-Plattform für Touren & Aktivitäten ausbauen.

Brenntag kauft US-Distributeur mit 28,6 Millionen Dollar Umsatz

Der Chemiedistributeur Brenntag kauft in den USA zu. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er die New England Resins & Pigments Corporation, einen Distributeur von Spezialchemikalien und Verpackungslösungen. Das Unternehmen hat 2018 einen Umsatz von 28,6 Millionen US-Dollar erzielt. Einen Kaufpreis nannte Brenntag nicht.

Nach Aus für A380 rund 600 Millionen Euro an Steuergeldern in Gefahr

Nach dem Produktionsstopp des A380 sind womöglich rund 600 Millionen Euro an Steuergeldern in Gefahr: Der Bund erhielt einem Bericht zufolge von einem Kredit an Airbus für die Entwicklung des Riesenfliegers erst rund ein Drittel zurück. Der Flugzeugbauer habe 2002 ein Darlehen von rund 942 Millionen Euro bekommen, "das bisher zu rund einem Drittel zurückgezahlt wurde", zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag aus einer Antwort der Bundesregierung.

Bet-at-home.com reduziert Dividende

Die Aktionäre der Bet-at-home.com AG müssen sich mit einer niedrigeren Dividende als im Vorjahr begnügen. Wie der Wettanbieter mitteilte, will er eine Dividende von 6,50 Euro je Aktie zahlen, ein Euro weniger als für 2017. Für das laufende Jahr gibt sich das Unternehmen wegen rechtlicher Unsicherheiten im Schweizer Geschäft vorsichtig.

Glyphosat-Zulassung in Deutschland bis Jahresende verlängert

Der Unkrautvernichter Glyphosat von Bayer darf in Deutschland weiter eingesetzt werden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) verlängerte jetzt laut Mitteilung die Zulassung bis zum Jahresende.

Gateway Real Estate will in den Prime Standard und erhöht Kapital

Die bereits in Stuttgart börsennotierte Gateway Real Estate AG zieht es an Deutschlands wichtigste Börse. Wie der Immobilienentwickler mitteilte, strebt er eine Notierungsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr an. In diesem Zusammenhang plant das Frankfurter Unternehmen eine Kapitalerhöhung.

Geldwäschevorwürfe gegen Nordea - Aktie fällt

