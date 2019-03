Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays von 235 auf 230 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die britische Bank sei solider aufgestellt als der Markt es wertschätze und die Aktie günstiger zu haben als gerechtfertigt, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte geringfügig seine kurzfristigen Schätzungen und verschob außerdem den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-03-04/13:37

ISIN: GB0031348658