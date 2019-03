Der Sportartikelhersteller Puma will sein Grundkapital erhöhen und die Aktien neu aufteilen. Der Aktiensplit sieht den Tausch jeder bestehenden Aktie gegen 10 neue Aktien vor, wie das MDax-Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Zuvor will der Konzern sein Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um rund 112,2 auf 150,8 Millionen Euro erhöhen. Der Aktienkurs des Adidas-Konkurrenten bewegte sich nach der Nachricht kaum, eine Aktie kostete am Montagnachmittag zuletzt 502 Euro.

Durch den Aktiensplit wird die Zahl der ausgegebenen Anteilsscheine erhöht, um den Kurs der Aktie zu reduzieren und sie damit billiger zu machen. An den Beteiligungsverhältnissen ändert sich dadurch nichts. Die Maßnahmen sollen von der Hauptversammlung am 18. April beschlossen werden./elm/stw

ISIN DE0006969603

AXC0159 2019-03-04/13:49