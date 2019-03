Flüchtlingen in Bayern wird ab sofort der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Damit setzt die bayerische Staatsregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte, könnten die Ausländerbehörden "ab sofort" besondere Integrationsleistungen berücksichtigen, wenn sie darüber entscheiden, ob jemand eine Berufsausbildung beginnen darf.

Demnach sollen zum Beispiel die Geflüchteten von der Regel profitieren, die überdurchschnittliche Schulleistungen vorweisen können. "Auch wer ein besonderes bürgerschaftliches Engagement an den Tag gelegt hat, soll profitieren", sagte Herrmann.

Mit der Regelung reagiert die Koalition in Bayern auch auf Kritik aus der Wirtschaft. In den vergangenen Jahren hatten viele Unternehmen die hohen Hürden für Flüchtlinge auf dem Weg in eine Ausbildung kritisiert./had/DP/mis

