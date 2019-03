Dieses Vorhaben des Betreibers verleitet wahrscheinlich jede Elektrofachkraft erst einmal dazu, kategorisch zu sagen: »nein, das geht ja gar nicht«. Aus Sicht der Einfachheit einer elektrischen Anlage, welche immer auch zu deren Sicherheit beiträgt, ist diese Reaktion auch absolut richtig. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, was denn die Errichterbestimmungen zu diesem Thema aussagen.

Einschränkend sei hier angemerkt, dass ich im Folgenden nur eine grobe Analyse anbieten werde. Alle Aussagen und technischen Sachverhalte hier im Detail zu behandeln, würde den Rahmen sprengen. Die Verfahrensweise lässt sich jedoch uneingeschränkt bei der Analyse anwenden.

Welche Netzform liegt tatsächlich vor?

Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob es sich in dem vorliegenden Fall tatsächlich um ein IT-Netzsystem handelt, sondern um die Schutzmaßnahme Schutztrennung nach DIN VDE 0100-410. Die Netzform IT beschreibt ein Netzsystem, bei dem der Sternpunkt bzw. Mittelpunkt der versorgenden Stromquelle des Netzes nicht bzw. über eine hohe Impedanz mit Erde verbunden ist, welches zusätzliche Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen unzulässige Durchströmung erfordert. Dem hingegen stellt die Schutztrennung eine Schutzmaßnahme dar, bei der dieses Ziel (keine unzulässige Durchströmung) durch die vollständige Trennung von Körpern und aktiven Leitern von Erde erfolgt.

Würde es sich in einem Fall, wie er eingangs beschrieben wurde, um eine solche Schutzmaßnahme handeln, dann wären die folgenden Darstellungen und Aussagen nicht gültig. Dies gilt ganz besonders für die Schutzleiterverbindungen. Ich bitte dies zu beachten.

Was sagen die Normen?

Der eingangs genannte Sachverhalt führt bei der Suche nach Problemlösungen zu zwei wesentlichen Strängen der für uns maßgeblichen VDE-Bestimmungen. Auf der einen Seite gelten die Errichterbestimmungen für elektrische Anlagen bis 1?kV AC - also die Normen der Gruppe 0100. Auf der anderen Seite interessiert uns der Normenbereich, welcher sich mit dem inneren Aufbau von Niederspannungsschaltgerätekombinationen beschäftigt.

Die vom Betreiber angeführten Unterverteiler (UV) gehören nämlich vermutlich zur Gruppe der Niederspannungsschaltgerätekombinationen. Diese wurden allerdings auch nicht genauer spezifiziert. Daher würde ich vermuten, dass der Teil 1 (allgemeine Grundsätze) und der Teil 2 (Schaltanlagen) von DIN EN 61439 Anwendung finden. Auch wäre Teil 3 (Installationsverteiler, laienbedienbar) denkbar. Allerdings kann man sich die eingangs beschriebenen Sachverhalte in einem Installationsverteiler nicht so recht vorstellen. Es dürfte problematisch werden, die im weiteren Verlauf meiner Analyse entwickelten Anforderungen in einem ...

