Pensionslücke. Ich dachte, eine Veranstaltung mit dem Titel "Altersarmut droht: Problem ernst nehmen!" des FMVÖ könnte eine gute Ergänzung zur Pressekonferenz "Der KONSUMENT-Pensionsplaner" sein, ich meldete mich also umgehend an, doch das Thema war ihnen dann doch nicht so wichtig, dass es einer breiten Öffentlichkeit kommuniziert werden sollte, nach sechs Tagen bekam ich die Absage: "Schon sehr ausgebucht." Also fast ausgebucht oder so. Kein Platz jedenfalls für Günter Luntsch und seine paar Hundert Leser. Dafür freuen sich einige bekannte VIPs, denn "Im Ringturm haben sie immer guten Rotwein!". Es sei ihnen aus ganzem Herzen vergönnt, Weinverkostungen im Anschluss sind sowieso nichts für jemanden, der dem Wein nicht gar zugeneigt ...

