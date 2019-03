NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Montag zum Start im Plus erwartet. Treiber sind erneut die US-chinesischen Handelsgespräche, die sich offenbar einem erfolgreichen Abschluss nähern. Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, könnte ein Abkommen noch in diesem Monat vereinbart werden. Demnach sollen die USA die meisten Zölle auf chinesische Produkte erlassen und im Gegenzug mehr Waren nach China exportieren. Eine formelle Vereinbarung könnte auf einem Gipfel mit den beiden Präsidenten unterzeichnet werden, vermutlich am oder um den 27. März.

Im weiteren Wochenverlauf könnten dann wieder Wirtschaftsdaten in den Fokus rücken, so unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Aber auch diverse Zentalbankentscheidungen stehen an, so in Australien am Dienstag, in Kanada am Mittwoch und in der Eurozone am Donnerstag. In China tagt ab Dienstag zudem der Nationale Volkskongress, auf dem Wachstumsziele für das Land mitgeteilt werden dürften.

Dollar deutlich erholt

Der Dollar zeigt sich nach einigen Schwächesignalen in der Vorwoche nun erstarkt. Der Euro fällt auf 1,1338 zurück. Möglicherweise leide der Euro unter der Erwartung einer taubenhaften EZB-Sitzung, vermuten Händler. Der EZB-Rat dürfte bei seinen Beratungen über neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) für Banken diskutieren. Analysten halten es zudem für sicher, dass der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr spürbar senken wird.

Der Goldpreis fällt weiter zurück. Neben dem festeren Dollar belastet auch die gestiegene Risikofreude an den Märkten, die den sicheren Hafen Gold als unattraktiv erscheinen lässt. Der Preis fällt um weitere 0,5 Prozent auf 1.287 Dollar je Feinunze. Noch im Donnerstagshoch stand er bei 1.327 Dollar.

Dagegen profitiert der Ölpreis von dem wieder gestiegenen Optimismus. Zudem stützt die Aussicht auf weitere Fördersenkungen der Opec und der anderen Ölländer. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 1 Prozent auf 56,35 Dollar je Barrel, während Brent um 0,8 Prozent auf 65,62 Dollar zulegt.

Auf leichtes Kaufinteresse stoßen die US-Staatsanleihen. Teilnehmer sehen darin vor allem eine Gegenreaktion auf die Verluste der Vorwoche. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fällt im Gegenzug um 0,4 Basispunkt auf 2,75 Prozent.

Eli Lilly steigen mit gesenkten Preisen

Eli Lilly steigen vorbörslich um 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern wird eine deutlich preiswertere Version seines Insulinmittels Humalog in den USA auf den Markt bringen. Das Produkt namens Lispro werde nur etwa halb so teuer sein wie das Originalprodukt.

Tonix Pharmaceuticals geben 2,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass die US-Aufsichtsbehörde FDA die Einstufung des Medikaments Tonmya als "bahnbrechende Therapie" zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen aufgehoben hat.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,56 0,0 2,56 135,5 5 Jahre 2,56 0,7 2,55 63,4 7 Jahre 2,66 -0,2 2,66 41,3 10 Jahre 2,75 -0,4 2,75 30,5 30 Jahre 3,12 -0,6 3,12 4,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.08 Uhr Fr, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1338 -0,35% 1,1367 1,1377 -1,1% EUR/JPY 126,89 -0,26% 127,25 127,28 +0,9% EUR/CHF 1,1350 -0,07% 1,1362 1,1362 +0,8% EUR/GBP 0,8578 -0,23% 0,8591 0,8600 -4,7% USD/JPY 111,92 +0,08% 111,95 111,89 +2,1% GBP/USD 1,3218 -0,11% 1,3232 1,3228 +3,6% Bitcoin BTC/USD 3.695,38 -2,40% 3.732,75 3.818,12 -0,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,35 55,80 +1,0% 0,55 +22,3% Brent/ICE 65,62 65,07 +0,8% 0,55 +20,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,66 1.293,43 -0,5% -6,77 +0,3% Silber (Spot) 15,15 15,22 -0,4% -0,07 -2,2% Platin (Spot) 841,25 860,49 -2,2% -19,24 +5,6% Kupfer-Future 2,90 2,93 -1,0% -0,03 +10,4% ===

