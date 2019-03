Ganz gleich ob in der Automobilbranche, der metallerzeugenden und -verarbeitenden Industrie, der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Elektroindustrie, im Bereich Transport, Logistik und Verkehr oder im Maschinen- und Anlagenbau: Das Internet of Things (IoT) ist in deutschen Unternehmen angekommen.

Auch der Mittelstand setzt das Internet der Dinge mittlerweile immer häufiger um: Seit 2017 hat sich die Zahl der Firmen in Deutschland mit IoT-Initiativen mehr als verdoppelt - von 21 auf 44 %. Damit steht - glaubt man der aktuellen Studie "Internet of Things 2019" von IDG Research Services gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern - der eigentliche IoT-Boom erst noch bevor. 51 % der mehr als 500 befragten Unternehmen aller Größen und Branchen bewerten die Relevanz des IoT als sehr hoch bis hoch.

Die ...

