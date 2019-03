Lausanne - Der Energiekonzern Alpiq erachtet seine Krise als überwunden, nachdem er seinen Industriebereich verkauft hat. Die frühere Konzernchefin Jasmin Staiblin hinterliess dem Präsidenten und neuem Chef Jens Alder mit dem Streit über den Kaufpreis allerdings ein unschönes Erbe.

Ende Juli 2018 war das Dienstleistungsgeschäft, etwa die Gebäudetechnik und das Gebäudemanagement, an die Baugesellschaft Bouygues in Frankreich gegangen. Damit wandte sich Alpiq ausschliesslich ihrem traditionellen Geschäft, der Stromproduktion, zu und sieht den Turnaround als geschafft an.

Mit der Abspaltung des Industriegeschäfts sei die Gruppe nun finanziell und strategisch stabilisiert, hiess es vom Unternehmen am Montag anlässlich der Bilanzmedienkonferenz. Und selbst wenn im vergangenen Jahr unter dem Strich erneut ein Verlust resultiert hat, ist laut Alpiq Erholung in Sicht.

Streit über Kaufpreis

Für den Industriebereich zahlte Bouygues 790 Millionen Franken. Nun befinden sich die beiden in den Verkauf involvierten Parteien allerdings im Clinch wegen des definitiven Kaufpreises: Bouygues verlangt gut 200 Millionen Franken zurück, während Alpiq weitere 13 Millionen fordert. Ein Schiedsgericht in der Schweiz soll die Frage nun klären.

Wie bei Übernahmen gängige Praxis wurde laut Alpiq eine Anpassung des Kaufpreises ...

