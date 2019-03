Die gut 500 Euro teure Aktie soll bald nur noch ein Zehntel kosten - mit Hilfe eines Aktiensplits. Neue Aktionäre können dann für wenig Geld einsteigen.

Puma will attraktiver für Kleinanleger werden. Der Sportartikelhersteller macht daher die Aktie optisch billiger: Aktuell bekommen Anleger für 502 Euro gerade einmal eine Aktie. Künftig soll es für das selbe Geld zehn Aktien geben.

Dazu sollen die Aktien gesplittet werden: Das heißt, eine alte Aktie wird in zehn neue getauscht. Für die bestehenden Anleger ändert sich am Wert ihres Investments nichts. Künftige Kleinanleger können aber flexibler handeln, da sie bald schon mit einem zweistelligen Betrag einsteigen können - so wie das bei den meisten populären deutschen Aktien möglich.

Den Aktiensplit haben laut einer Mitteilung von Puma am Montagmittag Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen. Der Vorschlag der beiden Gremien muss nun noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...