Am 2. März 2019 ereignete sich vermutlich eine Explosion in der Nähe des Nembe Creek Well 7 hinter der Gemeinde Mile 1 im Nigerdelta im nigerianischen Bundesstaat Bayelsa.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten konnte unser Einsatzteam das Bohrkopfareal erreichen, als das Feuer in den frühen Morgenstunden des 2. März vollständig abgeklungen war.

Vorläufigen Untersuchungen zufolge gab es keine Todesopfer, Personen betreffende Vorfälle oder Schäden am Gemeinschaftseigentum. Alle Quellen und Anlagen in unmittelbarer Nähe wurden inspiziert und gesichert. Weder ereignete sich dieser Vorfall noch betrifft er irgendeinen Teil der 97 Kilometer langen Pipeline, der Nembe Creek Trunk Line (NCTL) oder anderer Pipelines. Es sollte beachtet werden, dass seit dem 28. Februar 2019 und damit vor diesem Vorfall alle Anlagen aufgrund eines NCTL-Ausfalls abgeschaltet wurden. Dementsprechend sind alle Andeutungen, nach denen dieser Vorfall auf irgendwelche Pipelines zurückzuführen ist oder Pipelines davon betroffen sind, in ihrer Gesamtheit falsch und irreführend.

Umfassende Untersuchungen zur Feststellung der Brandursache und insbesondere, ob dritte Personen die Verursacher sein könnten, sind noch nicht abgeschlossen. Diese Untersuchungen werden mit Nachdruck vorangetrieben und haben oberste Priorität.

Wir arbeiten weiterhin mit allen zuständigen Behörden zusammen, um die volle Funktionsfähigkeit aller relevanten Anlagen und betroffenen Bereiche wiederherzustellen.

Vorerst danken wir allen Beteiligten für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Verständnis und rufen gleichzeitig zu Ruhe und Wachsamkeit auf.

Wir werden weiterhin zu gegebener Zeit über diese Entwicklungen informieren, wenn dies erforderlich wird.

Unterzeichnet:

MANAGEMENT

Aiteo Eastern Exploration and Production Co.

Lagos

Nigeria

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190304005588/de/

Contacts:

AITEO Group

Kontakt: Ndiana Matthew

Tel: +234-815-314-7539

E-Mail: Ndiana.Matthew@Aiteong.com