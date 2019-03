Genf - Der Genfer Autosalon, dessen 89. Ausgabe am kommenden Donnerstag beginnt, will die einzige Veranstaltung seiner Art in Europa werden. "Bald wird es nur noch eine Automesse in Europa geben, und diese wollen wir sein", sagte Olivier Rihs, der designierte Direktor des Autosalons, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP.

Frankfurt und Paris, die beiden Konkurrenten des Genfer Autosalons, könnten sich zwar auf eine heimische Industrie stützen, Genf weise dafür Neutralität und seine Kompaktheit als Stärken vor, ist Rihs überzeugt. Rihs übernimmt im Juli die Organisation des Genfer Autosalons vom abtretenden Generaldirektor André Hefti.

Digitaler werden

Das Ziel der Organisatoren ist es, zum Autosalon eine Mobilitätsplattform aufzubauen, die alle Akteure integriert. Die Messe soll interaktiver werden und mehr Aktivitäten bieten. Dafür will man insbesondere ...

