Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Er habe nun unter anderem die vorsichtigeren Annahmen im Geschäftsbereich Corporate Solutions berücksichtigt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien nun auch das zusätzliche Rückkaufprogramm des Schweizer Rückversicherers und der Dividendenvorschlag enthalten./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 06:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 06:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-03-04/15:38

ISIN: CH0126881561