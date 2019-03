Die E.ON-Aktie war in den vergangenen Jahren nicht wirklich eine solide Anlage. So gab es seit 2007 lediglich drei Jahre, in denen eine positive Rendite erzielt wurde, und acht Verlustjahre. Kombiniert man alle Renditepaare seit 1998, ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Rendite von -4,79 Prozent. Immerhin befindet sich die Aktie seit Mitte Oktober in einer Aufwärtsbewegung. Am 26. Februar stieg der Wert auf 9,82 Euro und erreichte damit ein neues 6-Monats-Hoch. Auf das Jahr gesehen notiert ... (Alexander Hirschler)

