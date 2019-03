Die Deutsche Telekom Aktie ist gut in die neue Woche gestartet. Der Gesamtmarkt schwankt zurzeit wenig und es ist auch wenig Bewegung in den anderen Indices. Größere News sind zurzeit auch nicht zu erwarten. Trendtechnisch sieht es nach dem Erstarken der Aktie wieder deutlich besser aus. Die Aktie drückt förmlich nach oben in Trendrichtung.

Stellt sich die 100-Tagelinie nun in den Weg?

Im laufenden Jahr befand sich der Kurs die meiste Zeit unter der gleitenden Durchschnittslinie (100). ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...