Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach den Jahreszahlen von 3500 auf 3100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Hauptgrund für sein neues Kursziel nach den Zahlen sei, dass am 7. März die Sonderdividende von 186 Pence je Aktie ausgezahlt werde, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe er seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben. An seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2019 habe sich indes kaum etwas geändert./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2019 / 19:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-03-04/15:52

ISIN: GB0007188757