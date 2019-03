Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Glencore nach den vorgelegten Jahreszahlen der Bergbaubranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 345 Pence belassen. Anglo American sei der klare Gewinner 2018 gewesen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Glencore habe überraschungslose Zahlen vorgelegt, aber die Kupfer- und Kobaltmine Mutanda werfe Schatten auf das laufende Jahr./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2019 / 19:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

