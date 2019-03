BERLIN (Dow Jones)--Nach Einschätzung der Eisenbahnergewerkschaft EVG braucht die Deutsche Bahn viel mehr Geld als bisher angenommen, um Schienen und Bahnhöfe wieder auf Vordermann zu bringen. Die EVG kommt nach internen Berechnungen auf 57 Milliarden Euro, die eine Beseitigung des Sanierungsstaus kosten würde. Das geht aus einem Positionspapier hervor, in das diese Nachrichtenagentur Einblick hatte.

Um Gleise und Bahnsteige flott zu machen und das Netz für die Verlagerung von mehr Verkehr auf die Bahn zu ertüchtigen, "ergibt sich insgesamt ein zusätzlicher Finanzbedarf bis 2030 von jährlich durchschnittlich fast 10 Milliarden Euro", heißt es in dem Papier.

Die Gewerkschaft hat ihre Berechnungen nicht ohne Grund angestellt. Derzeit verhandeln Verkehrsministerium und Bahn-Spitze über die Finanzierungsperiode ab 2020. Bislang bekommt der Staatskonzern für die Instandhaltung seiner Schienen rund 5,6 Milliarden pro Jahr. Grundsätzlich ist der Bund bereit, mehr Geld zu geben, aber ein so deutlicher Aufschlag wie von der EVG geordert, ist nicht in Sicht.

Schwere Kritik übten die Arbeitnehmervertreter am Zustand des Konzerns, den sie als völlig ineffizient geführt beschreiben. "Sowohl die Deutsche Bundesbahn als auch die Deutsche Reichsbahn waren in vielen Bereichen der Steuerung und Führung schlanker und effektiver als die DB AG", bemängeln sie. Es gebe "zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer", die tatsächlich am Produkt Zugverkehr arbeiteten.

Die Bundesregierung als Eigentümerin habe es in der Hand, das Unternehmen wieder aus dem Dreck zu ziehen. Die Gewerkschaft sprach sich ausdrücklich gegen den ins Auge gefassten Verkauf der internationalen Bahn-Töchter Schenker und Arriva aus, um Geld für die Sanierung zu beschaffen. Um einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung zu leisten, sollen nach dem Willen der Politik künftig mehr Passagiere und Güter von dem Schienenkonzern transportiert werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2019 09:39 ET (14:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.