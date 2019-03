Bayreuth (ots) -



Melissa Hobbs (37 Jahre) ist neue Unternehmenssprecherin und Leitung Unternehmenskommunikation Medical beim Bayreuther Hilfsmittelhersteller medi. Damit tritt sie die Nachfolge von Miriam Piotrowski an, die in den Mutterschutz geht.



Melissa Hobbs ist seit 2011 bei medi und verantwortete dort unter anderem den Bereich Text & PR. Zuletzt war sie zudem eineinhalb Jahre stellvertretende Unternehmenssprecherin. In ihrer neuen Funktion als Unternehmenssprecherin und Leitung Unternehmenskommunikation Medical berichtet sie an Christoph Schmitz, Leitung Marketing Medical. Melissa Hobbs ist erste Ansprechpartnerin für Journalisten und verantwortet die Bereiche Text & PR, Online-Marketing sowie Veranstaltungsmanagement. Sie blickt auf mittlerweile 18 Jahre Berufserfahrung in der Industrie und auf Agenturseite zurück, wo sie beispielsweise in den Bereichen PR und Kommunikation arbeitete.



