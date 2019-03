Die Wirecard Aktie konnte letzte Woche wieder etwas an Wert gewinnen, doch trotzdem ist eine wirkliche Erholung nicht zu sehen. Der Kurs liegt nach wie vor bei rund 120 Euro und damit deutlich unterhalb der Marke vor der Berichterstattung der Financial Times. Die Anleger sind sich also bisher nicht komplett sicher, wie es hier weitergehen wird. Das Leerverkaufsverbot behindert zudem eine markttechnische Bereinigung, denn verkaufen kann nun nur noch der, der auch wirklich im Besitz der Aktie ist.

