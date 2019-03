Ein Nachtrag stellt in den meisten Anwendungen eine oder mehrere zusätzliche Leistungen dar. Die Option, diese seitens des Auftraggebers zu fordern, ist in der VOB/B definiert. Darin ist aber ebenso formuliert, welche Schritte der Auftragnehmer zu unternehmen hat, um diese zusätzlichen Leistungen vergütet zu bekommen. Somit gibt es eine klare Vorgabe für beide Vertragspartner, wie man mit Nachträgen, also zusätzlichen Leistungen, umgeht.

Praxisbeispiel zeigt den Weg

Ein Beispiel aus der Praxis macht die Umsetzung nachvollziehbar: Eine Projektumsetzung beinhaltet die Elektroinstallation für ein Mehrfamilienhaus. Als Vertragsgrundlage wurde die VOB/B als Ganzes vereinbart. Während der Umsetzung des Bauvorhabens kam der Auftraggeber vor Ort auf die Baustelle und teilte dem Elektrofachbetrieb mit, dass pro Wohnung eine Fertiggarage unmittelbar neben dem Haus errichtet werden kann. Für jede Einheit müsste nun eine entsprechende Stromversorgung sichergestellt werden.

Der Auftraggeber fragte, ob der Elektrofachbetrieb dies umsetzen könne. Der Auftragnehmer bejahte die Anfrage. Er bat um die Zusendung der Unterlagen für die Fertiggaragen, aus den hervorgeht, welche Anschlüsse zu erstellen seien. Dies wurde vom Auftraggeber zugesagt. Der Auftragnehmer teilte dem Auftraggeber ...

