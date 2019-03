Der Betrieb am Frankfurter Flughafen wurde durch das Sturmtief "Bennet" gestört. Die Zahl der Landungen pro Stunde wurden gesenkt.

Auch am Frankfurter Flughafen hat Sturmtief "Bennet" am Montag zu Behinderungen geführt. Die Zahl der Landungen pro Stunde wurde am Vormittag vorübergehend von 60 auf 44 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...