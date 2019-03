Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des US-chinesischen Handelskonflikts hat die Anleger an den New Yorker Börsen zum Wochenstart bei Laune gehalten. Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 markierten im frühen Handel frische Jahreshochs.

Zuletzt ging es für den S&P um 0,30 Prozent auf 2812,08 Punkte hoch, der Nasdaq 100 zog um 0,51 Prozent auf 7188,09 Punkte an. Der Leitindex Dow Jones Industrial dämmte seinen Gewinn etwas ein auf zuletzt noch 0,12 Prozent auf 26 056,86 Punkte.

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Laut Medienberichten könnten die Handelsgespräche schon in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen. US-Vertreter bereiteten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten beider Staaten besiegelt werden könnte.

Im Gesundheitssektor gab es Verluste. Die Anteile von DaVita sanken um 1,6 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Medienbericht, demzufolge die Trump-Administration an einem neuen Vergütungsansatz für Dialysepatienten arbeite, mit der sie verstärkt auf eine kostengünstigere Behandlung zu Hause und Transplantationen setzen wolle. In Frankfurt hatte dies am Montag bereits die Papiere von DaVita-Konkurrent Fresenius Medical Care (FMC) deutlich belastet.

Unter den schwächsten Dow-Werten setzten zudem die Papiere der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens ihre Talfahrt vom vergangenen Freitag mit Verlusten von zuletzt 1,2 Prozent fort. Schlusslicht im Dow waren die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth Group mit einem Minus von 2,2 Prozent. Ganz oben im Dow gewannen die Anteile des Baumaschinenherstellers Caterpillar 1,3 Prozent.

Amazon-Anleger freuten sich über einen Kursgewinn von ebenfalls 1,9 Prozent. Der Onlinehandels-Gigant will einem Zeitungsbericht zufolge Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Großstädten eröffnen. Die erste Filiale solle bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles starten, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Der Konzern erwäge auch den Kauf lokaler Supermarktketten, die jeweils rund ein Dutzend Geschäfte betreiben.

Tesla-Papiere verbilligten sich um 2,9 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller will am 14. März eine neue Modellvariante vorstellen - einen SUV auf Basis seines Hoffnungsträgers Model 3. Das Fahrzeug mit dem Namen Model Y werde rund zehn Prozent größer sein und dadurch etwas weniger Reichweite als das Model 3 haben, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Montag auf Twitter. Schon am Freitag hatten die Aktien um fast 8 Prozent nachgegeben, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen seine Autos künftig nur noch über das Internet verkaufen will.

Der Bergbaukonzern Newmont Mining lehnte ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Barrick Gold im Volumen von knapp 18 Milliarden US-Dollar als nicht gut genug ab. Stattdessen bot der Newmont-Verwaltungsrat Barrick eine Kooperation beider Aktivitäten im US-Bundesstaat Nevada an. Die Newmont-Aktien notierten unverändert, Barrick-Papiere sanken um 0,7 Prozent.

Die Aktien von Kraft Heinz gewannen 2,7 Prozent. Zuvor hatte die Investmentbank Morgan Stanley die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Mittlerweile seien die fundamentalen Herausforderungen für das Unternehmen im Aktienkurs eingepreist, begründete Analystin Dara Mohsenian ihr neues Anlagevotum. Den Gewinnausblick von Kraft Heinz auf das laufende Jahr hält sie für potenziell konservativ./ajx/stk

